Lula não disse querer implementar o socialismo no Brasil

Sair do mapa da fome em apenas dois anos e meio de governo é uma proeza. Eu fico feliz, Edinho, porque no meu discurso de 2003, a coisa mais forte que eu disse foi que se, ao terminar o meu mandato, eu tivesse conquistado o direito de cada mulher, de cada homem e de cada criança tivesse almoçado, tomado café e jantado, eu teria realizado a missão da minha vida. É muito pouco para um partido de esquerda. Um partido de esquerda quer que o presidente diga que ia alcançar o socialismo. É verdade, eu sei o que as pessoas pensam. Mas eu tenho uma coisa que o sindicato me ensinou, que é não fazer bravata com coisa que eu não posso fazer.

CNN encerrou o programa por causa do horário. A emissora estava exibindo a transmissão ao vivo do evento (veja aqui e abaixo). Mesmo na transmissão da CNN é possível observar o contexto da fala de Lula, que foi cortado nos posts desinformativos. O "Agora CNN" acabou às 12h58 e, logo em seguida, começou o programa "Domingol com Benja", às 13h (veja aqui), como informou a apresentadora Muriel Porfiro ao encerrar o jornal. Ou seja, a emissora não interrompeu o discurso para esconder o que Lula dizia.

Edição seguinte repercutiu o mesmo evento. A edição de 15h do programa "Agora CNN" noticiou o evento e o discurso de Lula, o que demonstra que o assunto não foi ignorado pela emissora. Confira aqui e abaixo a partir do minuto 5:54.