Vídeo de Trump em apoio a Bolsonaro tem dublagem feita por IA

Não há registro de suposta mensagem de Trump a Bolsonaro. Uma busca no Google com as frases atribuídas ao presidente dos EUA usadas nas publicações enganosas trazem apenas reproduções das peças desinformativas, tanto em inglês (aqui) como em português (aqui). Uma pesquisa no Factbase, que permite pesquisar todo o conteúdo publicado por Trump no X (antigo Twitter) e no Truth Social, também não traz quaisquer menções semelhantes (aqui, em inglês). Se fosse verdadeira, a manifestação do republicano certamente teria sido registrada pela imprensa norte-americana e brasileira e gerado grande repercussão.

Presidente dos EUA já demonstrou apoio a Bolsonaro. Para justificar as tarifas extras de 50% aos produtos brasileiros importados pelos EUA, Trump atacou o sistema eleitoral brasileiro e insinuou que as sanções são uma resposta ao julgamento de Bolsonaro por sua participação na trama golpista (aqui). O presidente dos EUA chamou o processo de "caça às bruxas" e insinuou que o ex-presidente é vítima de perseguição (aqui). Trump disse que Bolsonaro não é seu "amigo" (aqui), mas acredita que ele seja "um homem honesto" (aqui).

Viralização. Um post no Facebook tinha 9.100 curtidas e 137 mil visualizações até hoje.

Este conteúdo também foi checado por Aos Fatos e pela AFP.

