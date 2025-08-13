É falso que Barroso pagou para deputados votarem contra voto impresso

Por que é falso

Câmara rejeitou 'PEC do voto impresso'. Não há nenhum registro, evidência ou prova de que Barroso tenha pagado para que deputados trocassem votos na discussão da Proposta de Emenda Constitucional sobre o voto impresso. Quando o tema estava sendo discutido na Câmara em 2021, Barroso, que à época era presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), foi convidado pela comissão especial que analisava o assunto (aqui). O ministro se mostrou contrário e afirmou que "a introdução do voto impresso seria uma solução desnecessária para um problema que não existe, com aumento relevante de riscos".

Proposta não atingiu o mínimo de votos para avançar. A PEC teve 218 votos contra, 229 votos a favor e uma abstenção. Para que a tramitação avançasse, eram necessários 308 votos favoráveis. O tema também havia sido rejeitado em duas votações anteriores na comissão especial (aqui).

STF declarou inconstitucional a impressão do voto em 2020. Na época, a corte analisava a validade de um artigo da Minirreforma Eleitoral de 2015 que previa a obrigatoriedade de impressão do registro de cada voto (aqui). Para o Supremo, a medida colocaria em risco o sigilo e a liberdade do voto.

"É evidente que se trata de uma teoria da conspiração", diz Supremo sobre publicações enganosas. Ao UOL Confere, a assessoria de imprensa da corte disse que o ministro jamais pagou para que lideranças partidárias mudassem os votos sobre o tema, e que Barroso conversou com parlamentares como presidente do TSE.

Urnas quase não ficaram prontas a tempo da eleição de 2022. De acordo com o STF, por causa da pandemia, a empresa vencedora da licitação para fabricação de novas urnas não conseguiu componentes eletrônicos de Taiwan e dos Estados Unidos para a montagem. A situação foi mediada e resolvida com a ajuda do diplomata José Gilberto Scandiucci, do embaixador Rubens Barbosa e de autoridades de Taiwan (aqui).