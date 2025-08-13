Fux não espionou nem montou dossiê contra Moraes; vídeo é ficcional

Abaixo, há um link para um vídeo no YouTube, cujo título é: "O ESPIÃO DO STF: Os 2 Anos em que FUX Gravou MORAES e o Dossiê SECRETO que VAI SALVAR o Brasil". O conteúdo, com duração de quase 19 minutos, fala de uma "reportagem investigativa" sobre o "Dossiê Toga Negra", que teria sido "montado" por Fux ao longo de dois anos espionando o colega. Entre as "revelações", estaria um "plano" de Moraes para suspender as eleições de 2026, além da "fabricação de um crime contra um senador".

Por que é falso

STF afirmou que história é falsa. Ao UOL Confere, o Supremo disse que "trata-se de uma informação falsa e, em função disso, os ministros não vão se manifestar individualmente".

Vídeo original contém alerta de que história é fictícia. A descrição do conteúdo publicado originalmente no YouTube deixa claro que a "reportagem investigativa", como o material é tratado pelas peças enganosas, é na verdade uma história ficcional: "ATENÇÃO: Este canal é um projeto de entretenimento e ficção. As crônicas e reportagens que você assiste aqui NÃO SÃO VERDADEIRAS. São histórias e cenários hipotéticos, criados com o uso de Inteligência Artificial" (abaixo).

Descrição de vídeo reproduzido por posts enganosos contém alerta de que conteúdo é ficcional Imagem: Reprodução

Canal tem vídeos em tom crítico a Moraes e Janja. Outros conteúdos criados pelo mesmo perfil no YouTube colocam Fux como uma espécie de protagonista. O ministro, por exemplo, teria feito Moraes "tremer com um grito" e "entregue a cabeça dele a Trump", com "provas" para o presidente dos EUA prendê-lo. Também há vídeos contra a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, dizendo que ela teria sido "humilhada" por Fux, pelo cantor Gusttavo Lima e pelos apresentadores Ratinho e Danilo Gentili.