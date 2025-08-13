Aplicativo para ganhar dinheiro curtindo foto no Instagram é golpe

Usuários de apps pagam suposta taxa, mas não recebem valor prometido. Ao clicar no link indicado pelas publicações enganosas, o interessado deve preencher um formulário e fornecer dados pessoais, como nome completo e CPF, para baixar e começar a usar o aplicativo. No site Reclame Aqui, diversos usuários relatam que são orientados a pagar uma suposta taxa para liberar o valor acumulado por meio do app, mas a quantia prometida pelas curtidas nunca é depositada mesmo após cumprirem todos os requisitos. Também há casos em que o acesso ao aplicativo é bloqueado após as primeiras tentativas de reembolso (aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui e aqui).

Golpe da "renda extra" promete dinheiro em troca de curtidas. Criminosos usam uma prática parecida para atrair interessados com a promessa de ganhos extras a partir de pequenas tarefas online, como curtir determinadas publicações em redes sociais e responder a pesquisas. No começo, são depositados valores baixos a cada etapa cumprida, com o intuito de passar credibilidade. Porém, logo são oferecidas tarefas que rendem valores mais alto. Para ter acesso a elas, as pessoas precisam pagar uma certa quantia com a promessa de que haverá o reembolso por este gasto inicial, o que nunca acontece (aqui, aqui, aqui, aqui e abaixo).

Viralização. Uma publicação tem 3.900 curtidas e 869 mil visualizações no Facebook até hoje.

Este conteúdo também foi checado por Boatos.org.

Caí em um golpe. E agora?

Registre o boletim de ocorrência imediatamente. A recomendação é do delegado Carlos Afonso Gonçalves, da Divisão de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil de SP. No estado de São Paulo, o registro pode ser feito de forma virtual pelo site da Delegacia Eletrônica (aqui).