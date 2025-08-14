Globo não afastou Bonner nem fechou escritório nos EUA

Publicações nas redes sociais enganam ao afirmar que a Globo fechou seu escritório nos Estados Unidos e que William Bonner foi afastado do Jornal Nacional por medo da Lei Magnitsky.

A emissora declarou que as informações não procedem. Além disso, Bonner continua apresentando o JN e jornalistas sediados nos Estados Unidos têm aparecido nos estúdios da Globo no país.

O que diz o post

Um homem aparece em um vídeo dizendo: "O Bonner, né, que afastaram ele do Jornal Nacional. E a Globo está fazendo isso porque a família Marinho mora nos Estados Unidos e tem uma fortuna lá na Flórida". A pessoa afirma que um "amigo seguidor" chamado Luiz disse que esteve nos Estados Unidos e falou que "o escritório da Rede Globo foi fechado e os jornalistas estão apavorados". Tudo isso seria consequência de um suposto temor da emissora em ser sancionada pela Lei Magnitsky.