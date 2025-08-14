É falso que mulher que levou mais de 60 socos queira reatar com agressor

Ex-atleta agrediu mulher dentro de elevador. O caso aconteceu em 26 de julho em um prédio em Natal. Igor, de 29 anos, agrediu Juliana, 35, com mais de 60 socos. Ele foi preso em flagrante e, em depoimento, alegou "surto claustrofóbico" para justificar a agressão, que foi captada pelas câmeras de segurança do edifício (aqui). Igor foi indiciado por tentativa de feminicídio (aqui), pediu perdão e disse que sua conduta havia sido influenciada por "uso de substâncias e instabilidade emocional" (aqui). Ele afirmou que foi agredido por agentes penais na cadeia (aqui).

Mulher agredida passou por cirurgias no rosto. Juliana foi submetida a uma cirurgia de mais de sete horas para a reconstrução da face. Segundo o cirurgião-dentista que a atendeu, a promotora de vendas pode ter sequelas devido à extensão das fraturas (aqui). Juliana recebeu alta no dia 4 (aqui). De acordo com a delegada Victoria Lisboa, da Deam (Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher), Igor já havia empurrado a namorada e a incentivava a cometer suicídio (aqui). O relacionamento durou cerca de dois anos.

5 dicas para você não cair em fake news