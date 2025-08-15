Assine UOL
UOL Confere

É falso que Richard Grenell veio ao Brasil fiscalizar Lei Magnitsky

Isabela Aleixo
Do UOL, no Rio
15.ago.2025 - Banco Central nega suposto encontro entre seu presidente e Richard Grenell
15.ago.2025 - Banco Central nega suposto encontro entre seu presidente e Richard Grenell Imagem: Arte/UOL sobre Reprodução Facebook

Não é verdade que o enviado presidencial para Missões Especiais dos Estados Unidos, Richard Grenell, esteja no Brasil para fiscalizar a aplicação da Lei Magnitsky.

Publicações nas redes sociais afirmam que ele viria se reunir com o presidente do Banco Central, o que é falso. Além disso, posts usam imagem gerada por Inteligência Artificial.

O pedido de checagem foi enviado ao UOL Confere pelo WhatsApp (11) 97684-6049.

O que diz o post

Uma suposta imagem de Richard Grenell ao lado de uma aeronave com o nome "United States" é compartilhada com um texto dizendo que ele teria chegado ao Brasil para se reunir com o presidente do Banco Central, o diretor da Agência Reguladora de Transações Bancárias e com donos de bancos em São Paulo. O objetivo da visita seria fiscalizar a aplicação da Lei Magnitsky. A publicação credita a informação à Embaixada dos EUA.

Por que é falso

Não há nenhuma evidência que sustente a alegação de que Grenell esteja no Brasil. O UOL Confere procurou a Embaixada dos EUA no Brasil, mas não obteve resposta. Ao contrário do que indica a publicação, os canais oficiais da representação diplomática norte-americana não tornaram pública nenhuma informação sobre uma suposta visita dele ao país (veja aqui e aqui).

Richard Grenell é enviado presidencial para Missões Especiais. Em janeiro, ele se reuniu com Nicolás Maduro na Venezuela para negociar a libertação de americanos presos na Venezuela e discutir a deportação de venezuelanos acusados de integrarem uma gangue (aqui). Grenell foi embaixador na Alemanha durante o primeiro governo de Trump, atuou como enviado especial para negociações de paz entre a Sérvia e o Kosovo e também exerceu o cargo de diretor de inteligência nacional (leia aqui, em inglês).

Banco Central nega informação sobre suposto encontro. Ao UOL Confere, a assessoria do Banco Central afirmou que é falsa a informação de que o presidente da instituição, Gabriel Galípolo, tenha alguma reunião agendada com Grenell. Também não consta nenhum encontro entre os dois na agenda pública de Galípolo (veja aqui).

Continua após a publicidade

Publicação usa imagem gerada por Inteligência Artificial. O UOL Confere submeteu a foto a uma análise do site Illuminarty AI, que calcula a probabilidade de que um conteúdo possa ter sido gerado por IA. O site apontou que a probabilidade é de 91,7%.

Site calcula probabilidade de conteúdo ter sido gerado por Inteligência Artificial
Site calcula probabilidade de conteúdo ter sido gerado por Inteligência Artificial Imagem: Reprodução/Illuminarty Ai

Alexandre de Moraes é o único brasileiro sancionado pela Lei Magnistky até o momento. Pela lei americana, pessoas sancionadas podem ter bens, contas bancárias e cartões de instituições americanas bloqueados por tempo indeterminado.

Viralização. No Facebook, um post com o conteúdo desinformativo registrava mais de 2 mil curtidas.

Sugestões de checagens podem ser enviadas para o WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga também o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá diariamente as checagens feitas pela nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui e ser redirecionado.

Continua após a publicidade

5 dicas para você não cair em fake news

Siga UOL Notícias no
UOL Confere

O UOL Confere é uma iniciativa do UOL para combater e esclarecer as notícias falsas na internet. Se você desconfia de uma notícia ou mensagem que recebeu, envie para uolconfere@uol.com.br.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.