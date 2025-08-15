É falso que Richard Grenell veio ao Brasil fiscalizar Lei Magnitsky

O que diz o post

Uma suposta imagem de Richard Grenell ao lado de uma aeronave com o nome "United States" é compartilhada com um texto dizendo que ele teria chegado ao Brasil para se reunir com o presidente do Banco Central, o diretor da Agência Reguladora de Transações Bancárias e com donos de bancos em São Paulo. O objetivo da visita seria fiscalizar a aplicação da Lei Magnitsky. A publicação credita a informação à Embaixada dos EUA.

Por que é falso

Não há nenhuma evidência que sustente a alegação de que Grenell esteja no Brasil. O UOL Confere procurou a Embaixada dos EUA no Brasil, mas não obteve resposta. Ao contrário do que indica a publicação, os canais oficiais da representação diplomática norte-americana não tornaram pública nenhuma informação sobre uma suposta visita dele ao país (veja aqui e aqui).

Richard Grenell é enviado presidencial para Missões Especiais. Em janeiro, ele se reuniu com Nicolás Maduro na Venezuela para negociar a libertação de americanos presos na Venezuela e discutir a deportação de venezuelanos acusados de integrarem uma gangue (aqui). Grenell foi embaixador na Alemanha durante o primeiro governo de Trump, atuou como enviado especial para negociações de paz entre a Sérvia e o Kosovo e também exerceu o cargo de diretor de inteligência nacional (leia aqui, em inglês).

Banco Central nega informação sobre suposto encontro. Ao UOL Confere, a assessoria do Banco Central afirmou que é falsa a informação de que o presidente da instituição, Gabriel Galípolo, tenha alguma reunião agendada com Grenell. Também não consta nenhum encontro entre os dois na agenda pública de Galípolo (veja aqui).