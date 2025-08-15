Foto de vereadora é falsamente atribuída a chefe de gabinete de Moraes

Por que é falso

Foto não é de servidora do Supremo. Ao contrário do que afirmam as publicações, a foto usada nos posts não é de Cristina Yukiko Kusahara. A mulher na imagem é a vereadora de Manaus Thaysa Lippy (PRD). Uma busca reversa da imagem no Google Lens leva a um site do Amazonas que publicou a denúncia da parlamentar sobre o uso da sua imagem associada à desinformação (aqui). "Nunca tive qualquer vínculo com o STF, ministros ou Cristina Yukiko", escreveu Thaysa Lippy no Instagram (aqui e abaixo), que disse ainda que acionou uma equipe jurídica para lidar com a questão.

Quem é Cristina Yukiko Kusahara? Ela é chefe do gabinete de Moraes e trabalha no Supremo desde 2020, de acordo com informações do Portal da Transparência (aqui). Yukiko foi cedida para o STF pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.

Por que ela foi citada no post? A servidora teve o nome atribuído a supostas mensagens vazadas, cuja autenticidade não pôde ser verificada, divulgada por uma organização americana chamada "Civilization Works". De acordo com o conteúdo, supostos prints de WhatsApp mostram uma conversa entre Cristina e Eduardo Tagliaferro, ex-assessor de Moraes. Na suposta conversa, ela teria dito que a PGR (Procuradoria-Geral da República) pediu liberdade provisória para presos preventivos, mas que Moraes não queria soltá-los antes de ver as redes sociais deles (aqui).

Fundador da Civilization Works é ativista de direita e negacionista. Michael Shellenberger, fundador da organização responsável pelas denúncias, mantém relações próximas com parlamentares do Partido Republicado dos Estados Unidos, além de defender ideias alinhadas ao conservadorismo. Ele também é conhecido por disseminar alegações de teor negacionista sobre o clima e de atuar em defesa da energia nuclear (confira aqui e aqui, em inglês).