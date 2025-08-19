É falso que Maduro anunciou renúncia e que irá com família para Rússia

Agências internacionais desmentiram posts falsos. Sites de checagem de informação analisaram o mesmo vídeo e concluíram que o concluído foi manipulado digitalmente (aqui, aqui, aqui e aqui, em espanhol). O Observatório Venezuelano de Fake News também alertou que o vídeo é falso (aqui e abaixo, espanhol).

¿Nicolás Maduro dijo que entregaría el poder a Edmundo González si lo dejan escapar a Rusia con su familia y no lo persiguen por corrupción?



#FAKE.



No hay evidencia de que el mandatario venezolano haya hecho tal afirmación.



En la secuencia se muestra a Maduro con camisa? pic.twitter.com/KSU0YdDjjE -- Observatorio Venezolano de Fake News (@ObservatorioFN) May 13, 2025

Em conteúdo original, Maduro fala sobre Jesus. Por meio de uma busca reversa, é possível chegar ao vídeo original, que foi veiculado em outubro de 2023 no programa de TV "Con Maduro +". Em sua fala, o presidente venezuelano afirma que Jesus era palestino, foi "o primeiro anti-imperialista" e "condenado injustamente e crucificado pelo Império Espanhol" (aqui e abaixo, em espanhol). Em momento algum Maduro cogita a hipótese de deixar a presidência da Venezuela e fugir para a Rússia.

Não há registro de desejo de Maduro em ir para a Rússia com a família. Uma busca no Google com partes do suposto discurso do ditador venezuelano tanto em espanhol (aqui) como em português (aqui) não traz qualquer referência de fontes oficiais do governo ou da imprensa local e internacional. Caso as declarações fossem verdadeiras, haveria uma grande repercussão mundial.

Anúncios falsos de renúncia de Maduro voltam a circular. O UOL Confere e outras agências brasileiras desmentiram posts falsos e que usavam conteúdo semelhante para insinuar que o ditador venezuelano deixaria o cargo após ser pressionado pelos Estados Unidos (aqui, aqui, aqui, aqui e aqui).