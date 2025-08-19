Romário não declarou apoio a Lula e a Moraes; vídeo foi manipulado com IA

Em vídeo original, Romário convoca seguidores para marcha. Uma busca pelo perfil oficial do senador no Instagram (aqui) permitiu chegar ao conteúdo original, publicado em 29 de novembro do ano passado (aqui e abaixo). Nele, o parlamentar convida seus seguidores para a 1ª Marcha PCD e Raros, evento realizado em Brasília em 3 de dezembro em homenagem ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência (aqui). É possível verificar ao fundo a bandeira do PL, do estado do Rio de Janeiro e do América-RJ, clube do qual o ex-jogador é o atual presidente (aqui). Em momento algum Romário cita Lula ou Moraes, como alegam as peças desinformativas.

Senador desmentiu posts enganosos. Romário usou suas redes sociais para alertar que "estão circulando por aí vídeos criados por inteligência artificial com declarações que eu nunca fiz. É tudo fake, se liga!" (aqui e abaixo).

Romário é senador pelo PL. O ex-jogador é filiado ao mesmo partido do ex-presidente Jair Bolsonaro (aqui), que faz oposição ao governo Lula. Ou seja: seria improvável o senador declarar abertamente seu apoio à reeleição do petista em 2026 sem haver uma reprimenda pública da sigla, que já expulsou um deputado que defendeu Moraes e criticou Donald Trump (aqui).

Não há indícios de apoio de Romário a Lula em 2026. Caso fosse verdadeiro, um suposto apoio do senador à reeleição de Lula teria sido noticiado pela imprensa nacional por ser algo inusitado. Porém, não há qualquer registro de declarações do parlamentar sobre o tema, como mostra uma pesquisa no Google (aqui).