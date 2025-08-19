Governo não tem programa com Drogasil para distribuir Mounjaro; é golpe

O que diz o post

Publicações no Facebook anunciam um suposto novo "programa social" do governo federal em parceria com a Drogasil para distribuição do Mounjaro. Segundo as propagandas, a iniciativa seria uma maneira de tornar o medicamento mais acessível.

Os posts direcionam para um link que solicita informações pessoais a pretexto de verificar se o usuário é elegível para o programa, que não existe.

Por que é falso

Ministério da Saúde e Drogasil desmetiram suposto programa. Ao UOL Confere, a assessoria de imprensa do grupo RD Saúde, que inclui a Drogasil, disse que a informação veiculada nos anúncios não é verdadeira. O Ministério da Saúde, por sua vez, afirmou que não possui nenhum programa em parceria com a Drogasil para distribuir Mounjaro.

Vídeo de estagiária da Drogasil foi manipulado. Uma das versões de anúncios fraudulentos usa a imagem de uma jovem com um uniforme da Drogasil em que aparece a identificação de estagiária. Em uma busca no Google pelas referências do vídeo foi possível localizar um link do TikTok na conta de uma mulher que se apresenta como estudante de farmácia com o título "meu primeiro mês como estagiária de farmácia na Drogasil" publicado em maio de 2025. O UOL Confere submeteu o conteúdo enganoso a uma análise do site Hive Moderation, uma ferramenta que analisa e calcula probabilidades de que o conteúdo tenha sido gerado ou manipulado por Inteligência Artificial. O resultado foi de 99,7%.