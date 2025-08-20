Assine UOL
Vídeo é de ato contra Maduro, e não festa por tropas dos EUA na Venezuela

Ricardo Espina
Colaboração para o UOL
20.ago.2025 - Vídeo mostra protesto, e não festa de venezuelanos por topas dos EUA
20.ago.2025 - Vídeo mostra protesto, e não festa de venezuelanos por topas dos EUA Imagem: Arte/UOL sobre Reprodução/Facebook

Um vídeo compartilhado nas redes sociais engana ao insinuar que venezuelanos estariam comemorando a chega de militares dos Estados Unidos ao país.

As imagens retratam um protesto realizado em janeiro pela comunidade venezuelana em Tampa, cidade localizada no estado da Flórida, nos EUA.

O que diz o post

Um vídeo mostra dezenas de pessoas à beira de uma via movimentada. Elas comemoram, balançam várias bandeiras da Venezuela e filmam a passagem de um veículo militar, que ostenta bandeiras dos EUA e da Venezuela. Não há qualquer referência sobre o local ou a data onde as cenas se passaram.

"Povo venezuelano está feliz com a chegada das tropas americanas na Venezuela", diz a mensagem contida na publicação, dando a entender que se trata de algo recente e relacionado ao recente envio de três navios militares dos EUA à costa da Venezuela.

Por que é falso

Vídeo mostra protesto de venezuelanos nos EUA. Com o auxílio de uma busca reversa, foi possível chegar ao conteúdo original, publicado nas redes sociais de um grupo de imigrantes venezuelanos nos EUA e que faz oposição a Nicolás Maduro. "Nosso grande protesto pela liberdade da Venezuela na quinta, 9 de janeiro de 2025, em Tampa, Flórida", diz a legenda do post no Instagram (aqui, aqui e abaixo, em espanhol).

Cenas foram gravadas em cidade na Flórida. A publicação ainda traz a localização exata de onde o vídeo foi gravado: "Esquina da Dale Madri Highway e Columbus". Pelo Google Street View, verifica-se que se trata realmente do local exibido no vídeo, como se percebe pelo letreiro da loja Rooms to Go, no destaque em vermelho (aqui e abaixo).

Vídeo original (e) foi gravado em Tampa (EUA), como se nota pelo letreiro da loja Rooms to Go (em vermelho)
Vídeo original (e) foi gravado em Tampa (EUA), como se nota pelo letreiro da loja Rooms to Go (em vermelho) Imagem: Reprodução/TikTok e Reprodução/Google Street View
Imprensa local noticiou manifestação. O ato ocorreu na véspera da posse de Maduro para seu terceiro mandato como presidente venezuelano, em eleições marcadas por suspeitas de fraude (aqui). Sites locais noticiaram o protesto em Tampa (aqui e aqui, em inglês).

EUA enviaram navios para costa da Venezuela. O governo de Donald Trump mandou três embarcações militares para a região sob a justificativa de combater o tráfico de drogas em águas internacionais. A manobra deixou o Brasil e outros países latino-americanos em alerta para uma possível ação militar norte-americana na área (aqui). Em resposta, Maduro convocou 4,5 milhões de milicianos "para defender o território, a soberania e a paz da Venezuela" (aqui). Recentemente, os EUA dobraram o valor da recompensa por informações que levem à prisão do ditador venezuelano por tráfico de drogas: US$ 50 milhões, duas vezes a quantia oferecida pela captura de Osama bin Laden em 2001 (aqui).

Viralização. Uma publicação no Facebook tem 1.400 curtidas e 98 mil visualizações até hoje.

