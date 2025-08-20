Vídeo é de ato contra Maduro, e não festa por tropas dos EUA na Venezuela

Um vídeo compartilhado nas redes sociais engana ao insinuar que venezuelanos estariam comemorando a chega de militares dos Estados Unidos ao país.

As imagens retratam um protesto realizado em janeiro pela comunidade venezuelana em Tampa, cidade localizada no estado da Flórida, nos EUA.

O que diz o post

Um vídeo mostra dezenas de pessoas à beira de uma via movimentada. Elas comemoram, balançam várias bandeiras da Venezuela e filmam a passagem de um veículo militar, que ostenta bandeiras dos EUA e da Venezuela. Não há qualquer referência sobre o local ou a data onde as cenas se passaram.