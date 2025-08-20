Putin não citou o Brasil após encontro com Trump

Por que é falso

Publicação insere tradução falsa. Os discursos de Putin e Trump foram transmitidos com tradução simultânea para o português pela CNN Brasil, como é possível ver no canal do Youtube da emissora. Putin falou em russo, e a declaração foi traduzida para o inglês no evento, do qual a CNN Brasil traduziu para o português. A narração em português começa a partir do minuto 1:24. Confira abaixo:

Não houve nenhuma menção ao Brasil, à América Latina ou ao Brics. Putin falou sobre as relações da Rússia com os Estados Unidos e sobre a perspectiva de um acordo de paz para a guerra na Ucrânia. Já Trump disse que a reunião foi muito produtiva, que não houve um acordo, mas que ele faria uma série de ligações telefônicas e que conversaria com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. No final, Trump disse que veria Putin em breve, e o presidente russo respondeu rindo "da próxima vez em Moscou". A declaração dos dois presidentes durou cerca de 12 minutos, eles agradeceram e encerraram o pronunciamento à imprensa sem dar espaço para questionamentos de jornalistas. A íntegra está disponível no site da Casa Branca com tradução das falas de Putin para o inglês (aqui).

Encontro de Putin e Trump terminou sem acordo. A reunião ocorrida no Alasca durou cerca de três horas e acabou sem acordo de cessar-fogo para a guerra na Ucrânia. "Nada foi fechado", anunciou o presidente americano. Após o encontro com Putin, Trump recebeu Zelensky, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira.

Este conteúdo também foi verificado por Aos Fatos.