Mulher de vídeo é vendedora de joias, e não a mais rica de Dubai

O que diz o post

A publicação mostra Amira Aldahab segurando muitas joias e na legenda está escrito que ela é a mulher mais rica de Dubai. A narração que acompanhas as imagens diz: "Ela é simplesmente a mulher mais rica de Dubai, dá dinheiro para todos que seguem nas redes. Basta comentar: 'Mulher rica'. Ela envia 20 mil euros como se fosse troco. Isso mesmo 20 mil, assim na lata. Deixe de lado os homens poderosos de Dubai. Ela supera todos eles. Seu nome é Amira Al Darabi, que em árabe significa ouro ou, como ela prefere, mulher dourada. Ela faz jus ao nome. Come folhas de ouro como quem come cereal".

Por que é falso

Mulher do vídeo é vendedora de joias. Por meio de buscas no TikTok, o UOL Confere encontrou o perfil oficial de Amira Aldahab (aqui e abaixo). Ela é uma vendedora de acessórios de ouro na Arábia Saudita.

A joalheria fica em outro país. A loja de Amira Aldahab fica no Zamzam Tower Market, em Meca, cidade na Arábia Saudita, e não em Dubai, como afirmam as publicações enganosas. Essa informação consta em postagens e legendas nos perfis oficiais dela no TikTok (abaixo) e no seu Instagram (aqui).