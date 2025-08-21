Imagem de líderes europeus esperando Trump na Casa Branca foi criada por IA

"O Trump dando um chá de cadeira no presidente da França e num monte de burocrata da União Europeia só pra mostrar que são eles que precisam dos EUA", diz o texto que acompanha a publicação, dando a entender que a cena é real e foi registrada na Casa Branca.

Por que é falso

Imagem foi criada por IA. O UOL Confere submeteu o conteúdo compartilhado pelas peças desinformativas à análise de programas especializados na identificação de adulterações digitais. O Hive Moderation indicou 99,8% de possibilidade de a imagem ter sido criada com ferramentas de inteligência artificial (abaixo). Já o DetectAI apontou "alta confiança" de que a cena foi gerada por IA (abaixo).

Hive Moderation apontou 99,8% de probabilidade de imagem ter sido gerada por IA Imagem: Reprodução

DetectAI indicou "alta confiança" de que conteúdo foi criado por inteligência artificial Imagem: Reprodução

Conteúdo contém falhas típicas de IA. Uma análise mais detalhada da imagem revela alguns problemas comuns em materiais gerados por inteligência artificial. Há um par de pernas sem o resto do corpo, uma vez que não existe ninguém sentado ao lado do homem que se parece com Macron (abaixo, em vermelho). Os dedos das mãos estão distorcidos, alguns com tamanho desproporcional (em amarelo). A mulher mais ao fundo aparenta não usar calça ou saia, ou então vestir uma peça muito curta, o que seria inadequado para uma reunião desse tipo (em azul).