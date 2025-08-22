É falso que GloboNews noticiou que influenciadores apagaram fotos no STF

Não é verdade que o programa Em Ponto, da GloboNews, tenha noticiado que influenciadores que participaram de encontro no Supremo tenham apagando publicações com registros do evento.

Vídeo que circula nas redes tem indícios de manipulação por inteligência artificial. Além disso, as postagens feitas pelos influenciadores continuam no ar.

O que diz o post

Um vídeo manipulado usa o cenário do programa Em Ponto para veicular a seguinte notícia falsa: "Influenciadores que foram chamados para tentar limpar a imagem da corte com festas e fotos estão excluindo suas postagens. Allan dos Santos vai passar a lista dos nomes deles para os EUA". Em seguida, um homem diz que a Nath Finanças seria uma das influenciadoras que apagaram o conteúdo, e que os influenciadores poderiam perder o visto para os Estados Unidos pela denúncia do Allan dos Santos.