Moraes não ameaçou Motta e Alcolumbre; áudio foi criado por IA

Postagens falsas usam áudio com voz artificial de ministro. O perito também comparou a voz atribuída a Moraes nos posts enganosos à verdadeira do magistrado e disse que há "elementos frequentemente associados a vozes artificiais produzidas por sistemas de síntese baseados em inteligência artificial. Tais indícios são consistentes com práticas de clonagem vocal". O especialista concluiu que "o áudio questionado não apresenta compatibilidade fonético-acústica com a voz de referência autêntica [de Moraes] e exibe características técnicas que apontam para geração artificial".

Supremo afirmou que áudio é falso. Ao UOL Confere, o STF informou que "se trata de uma informação que não é verdadeira" e, por isso, Moraes "não irá se manifestar" sobre o caso.

Moraes não ordenou operação contra pai de Motta. O áudio usado pelas publicações enganosas repete uma informação falsa dita pelo deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), segundo a qual Moraes teria autorizado uma operação policial contra Nabor Wanderley (Republicanos), prefeito de Patos (PB) e pai do presidente da Câmara. A agência de checagem Aos Fatos desmentiu a notícia (aqui). Na verdade, a ação teve como alvo uma servidora pública acusada de fraude licitatória e desvio de recursos federais (aqui). A solicitação da operação da PF partiu do MPF (Ministério Público Federal), e não de Moraes (aqui).

Página já postou outros conteúdos falsos sobre ministros do STF. O mesmo perfil no Instagram responsável pela postagem já publicou áudios falsamente atribuídos a Moraes e ao também ministro Luís Roberto Barroso como sendo verdadeiros. O material foi gerado a partir de inteligência artificial e desmentido por uma agência de checagem (aqui).

Governo dos EUA puniu Moraes com Lei Magnitsky. O governo de Donald Trump anunciou sanções financeiras ao ministro com base na Lei Global Magnitsky, uma das mais severas usadas por Washington para punir estrangeiros considerados autores de graves violações aos direitos humanos e práticas de corrupção (aqui). Embora se cogite a possibilidade de estender as sanções a Viviane Barci, mulher de Moraes (aqui), e a autoridades (aqui), a Casa Branca não anunciou oficialmente o uso da Lei Magnitsky para outros brasileiros.

Viralização. Um post no Instagram chegou a 350 mil curtidas, mas foi apagado.