Homenagem do Vasco era para jogador chamado Jair, não Bolsonaro

A imagem traz ainda o seguinte texto sobreposto: "Apoio a Jair Bolsonaro repercute nas redes sociais. Uma cena inesperada durante o jogo do Vasco chamou a atenção de todos".

Por que é falso

Homenagem era para o volante Jair Rodrigues Júnior, não para Bolsonaro. A faixa foi estendida no jogo do Vasco contra o Audax pelo Campeonato Carioca no dia 8 de fevereiro de 2024. Na época, o jogador havia sofrido uma grave lesão e precisou passar por uma cirurgia. Ele ficou mais de oito meses afastado dos gramados. Na imagem original, é possível ver que está escrito apenas "Força, Jair", sem o sobrenome Bolsonaro. Confira no minuto 1:06:40 (aqui) e abaixo:

Transmissão do jogo mostra que faixa não tinha o sobrenome Bolsonaro Imagem: Reprodução/YouTube/CazéTV

As publicações enganosas começaram a circular no dia 18 de agosto. Um dia depois da goleada do Vasco contra o Santos por 6 a 0 no Morumbis.

A mesma foto circulou sendo atrelada a Jair Bolsonaro em 2024. Uma reportagem do jornal Extra registrou a repercussão nas redes sociais de torcedores fazendo piadas porque a homenagem aconteceu no mesmo dia em que Bolsonaro foi alvo de uma operação da PF sobre a trama golpista (leia aqui).