EUA enviaram navios à Venezuela, mas não o maior porta-aviões do mundo

O que diz o post

Uma imagem é compartilhada com o seguinte texto sobreposto: "EUA posicionam no Caribe contra Maduro o porta-aviões USS Gerald R. Ford, capaz de lançar 75 caças e operar por cerca de 20 anos sem reabastecer". O conteúdo é acompanhado de uma legenda que afirma que se trata do "maior e mais avançado porta-aviões do planeta".

Por que é distorcido

Estados Unidos enviaram navios à costa da Venezuela, mas não o USS Gerald R. Ford. Foram enviados três destróieres com sistemas antimíssil e mísseis de ataque. Os navios são o USS Gravely, USS Jason Dunham e USS Sampson, da classe Arleigh Burke. O governo Trump argumenta que o motivo do envio das embarcações de guerra seria combater o tráfico de drogas em águas internacionais.

USS Gerald R. Ford está na Europa. Conhecido como o maior porta-aviões do mundo, segundo informações da Marinha dos EUA, o USS Gerald R. Ford atravessou o Estreito de Dover em direção ao Mar do Norte no dia 17 de agosto (leia aqui, em inglês).

Aumento da tensão com a Venezuela. A ação americana acontece após o governo ter aumentado a recompensa por informações que levem à prisão do ditador venezuelano Nicolás Maduro, a quem os EUA acusa de ligações com o narcotráfico.