Nicolás Maduro não foi assassinado por militar venezuelano

Por que é falso

Nicolás Maduro está vivo. Ao contrário do que afirma a publicação, o ditador venezuelano tem feito uma série de declarações públicas em meio a escalada de tensão com os Estados Unidos. Ontem, por exemplo, ele convocou a milícia e os reservistas para um alistamento no fim de semana com o objetivo de enfrentar as ameaças dos EUA. Os perfis oficiais de Maduro no Instagram e no Facebook (aqui) também fizeram publicações no dia de hoje. "Na Venezuela nos preparamos para a paz. Há uma coordenação total para defender nossa integridade territorial e a estabilidade nacional. A paz de nosso povo é sagrada", diz um post desta sexta-feira.

EUA aumentou recompensa por Maduro e enviou navios de guerra. Em julho, o governo Trump anunciou ter aumentado a recompensa por informações que levem à prisão do ditador venezuelano Nicolás Maduro, a quem os EUA acusa de ligações com o narcotráfico. Esta semana, foram enviados três destróieres com sistemas antimíssil e mísseis de ataque para a costa da Venezuela. O governo Trump argumenta que o motivo do envio das embarcações de guerra seria combater o tráfico de drogas em águas internacionais.

Este conteúdo também foi verificado por Aos Fatos.

