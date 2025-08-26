É falso que almirante Alvin Holsey veio ao Brasil em avião usado pela CIA

Por que é falso

Avião estava em missão diplomática, segundo a embaixada. A aeronave modelo Boeing 757 pousou no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, no fim do dia 19 de agosto. No mesmo dia, foi para o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. No dia 21 de agosto, o avião deixou o aeroporto brasileiro (aqui). Segundo a Embaixada dos EUA, a aeronave "ofereceu apoio logístico à missão diplomática do país". O pouso foi autorizado pelo Ministério da Defesa brasileiro. O governo americano não informou os nomes dos integrantes da comitiva de diplomatas.

O avião com a fuselagem branca e sem identificação é usado em crises internacionais e missões secretas. A aeronave costuma transportar equipes de ação rápida do Departamento de Estado, diplomatas, militares de elite e agentes da CIA (Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos).

Holsey estava na Argentina nos dias 20 e 21 de agosto. Nos dias em que o avião ficou no Brasil (entre 19 e 21 deste mês), o almirante norte-americano foi coanfitrição da Conferência de Defesa da América do Sul em Buenos Aires (leia aqui, em inglês e na foto abaixo). O evento reuniu lideranças das Forças Armadas. Antes, ele visitou o Panamá nos dias 17 e 18 de agosto (veja aqui). Holsey é chefe do Comando Sul dos EUA, unidade que supervisiona as atividades militares do país na América Latina e no Caribe.

Não há evidências de passagem do almirante americano pelo Brasil em agosto. Em busca por notícias no Google (aqui) e nos canais oficiais do Comando da Marinha do qual ele faz parte (confira aqui e aqui, em inglês) não há nenhum registro de que Holsey tenha visitado o Brasil enquanto a aeronave da Força Aérea americana estava em solo brasileiro.