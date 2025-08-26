Barroso não criticou Lula por isolamento do Brasil; vídeo é de 2022

A publicação traz um vídeo contendo o trecho de um discurso de Barroso: "Não é de surpreender que dirigentes brasileiros, hoje, não sejam bem-vindos em nenhum país democrático e desenvolvido do mundo e nos eventos multilaterais vagam pelos corredores e calçadas sem serem recebidos, acumulando recusas em pedidos de reuniões bilaterais. Como já disse anteriormente, a marca Brasil vive hoje um momento de deprimente desvalorização mundial. Passamos de um país querido e admirado internacionalmente a um país olhado com desconfiança e desprezo". Não há qualquer indicação sobre a data ou o contexto das declarações de Barroso.

Abaixo do vídeo, há uma foto de Lula com a mão no rosto e cobrindo a boca, remetendo a uma expressão de preocupação. Ao lado, há uma imagem de Donald Trump com o dedo indicador apontando para o petista, como se o estivesse acusando de algo. A montagem reforça a insinuação feita pelas peças desinformativas de que a fala de Barroso seria recente e relacionada à tensão política entre EUA e Brasil.

Por que é falso

Discurso de Barroso foi feito em 2022. Uma busca reversa permitiu chegar ao vídeo original com a fala do ministro, publicado em 17 de fevereiro de 2022 (aqui e abaixo). Então presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Barroso fez um discurso de despedida antes de passar o cargo para seu sucessor, Edson Fachin (aqui e aqui).

Ministro se referiu ao isolamento do Brasil sob Bolsonaro. Ao pesquisar uma parte do discurso de Barroso no Google (aqui), verifica-se que o magistrado responsabilizou Bolsonaro pelo isolamento internacional do país sob a gestão dele. O ministro ainda criticou o então presidente pelos ataques feitos ao sistema eleitoral brasileiro, classificando a atitude como "uma repetição mambembe" do que ocorrera nos EUA com Donald Trump (aqui).