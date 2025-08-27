Assine UOL
UOL Confere

Vídeo de suposto ataque com drones contra Maduro é de 2018

Ricardo Espina
Colaboração para o UOL
27.ago.2025 - Vídeo mostra suposta tentativa ataque de drones a Maduro em 2018
27.ago.2025 - Vídeo mostra suposta tentativa ataque de drones a Maduro em 2018 Imagem: Arte/UOL sobre Reprodução/Facebook

Publicações nas redes sociais enganam ao insinuar que o ditador venezuelano Nicolás Maduro sofreu um recente ataque de drones dos Estados Unidos durante um discurso. As peças desinformativas tentam associar o episódio à crescente tensão entre os dois países.

De fato, o ditador teria sido alvo de um ataque de drones, mas o caso ocorreu em 2018. Na época, Maduro acusou os EUA e outros países de planejarem a ação, que mais tarde foi reivindicada por um grupo de militares venezuelanos. A Casa Branca negou qualquer participação no ato.

O UOL Confere considera distorcido conteúdos que usam informações verdadeiras em contexto diferente do original, alterando seu significado de modo a enganar e confundir quem os recebe.

O que diz o post

O post contém a seguinte mensagem: "Drone dos EUA por pouco não atinge Nicolás Maduro - a caçada está aberta!".

Abaixo, há um vídeo de Maduro discursando. Ele interrompe sua fala logo após ouvir um estrondo. Seguranças agem rapidamente e formam uma espécie de escudo para proteger o ditador venezuelano.

As imagens não trazem qualquer elemento que permita identificar o que causou a explosão nem quando o fato ocorreu.

Por que é distorcido

Ataque a Maduro aconteceu em 2018. Uma busca reversa possibilitou chegar ao vídeo original e ao seu contexto correto. As cenas foram registradas em 4 de agosto de 2018, durante as comemorações dos 81 anos da Guarda Nacional Bolivariana em Caracas, capital venezuelana (aqui e abaixo, em inglês). Portanto, o episódio não é recente nem está relacionado à atual escalada da tensão política entre EUA e Venezuela.

Continua após a publicidade

Drones tentaram atingir Maduro. Na época, Jorge Rodríguez, então ministro da Informação, disse que drones armados com explosivos detonaram próximo ao local do discurso do presidente e classificou o episódio como um "atentado". Sete soldados ficaram feridos e Maduro saiu ileso (aqui e aqui).

Ditador acusou EUA, Colômbia e outros países por ataque. Em pronunciamento em rede nacional, Maduro afirmou que as investigações apontavam que o ato teria sido planejado em Bogotá, faria parte de uma "trama da extrema direita" contra ele e que uma parcela do financiamento teria sido feita por um grupo de venezuelanos radicados no estado norte-americano da Flórida (aqui). Curiosamente, Maduro pediu ajuda a Donald Trump, então em seu primeiro mandato como presidente dos EUA, para "combater grupos terroristas" (aqui).

Grupo venezuelano assumiu autoria de ataque. Em suas redes sociais, o grupo Soldados de Franelas, composto por militares e que se descreve como um "movimento nacional para lutar contra um regime que os oprime", disse ser o responsável pela ação. Segundo eles, dois drones foram abatidos antes de chegar ao objetivo, que seria atingir Maduro. "Demonstramos que são vulneráveis. Não conseguimos hoje, mas é uma questão de tempo", escreveu o grupo sobre o ataque (aqui e abaixo, em espanhol).

Justiça condenou envolvidos a penas de cinco a 30 anos de prisão. Juan Requesens, ex-deputado da oposição, e outras 16 pessoas foram condenados em 2022. Eles foram acusados de terrorismo, associação criminosa, tentativa de homicídio doloso contra o presidente da República, traição e lançamento de explosivos em locais públicos (aqui).

Continua após a publicidade

EUA negaram envolvimento em ataque de 2018. John Bolton, então assessor de segurança nacional dos EUA, afirmou em entrevista ao programa Fox News Sunday que a Casa Branca não teve qualquer relação com o ataque ao ditador venezuelano. O oficial ainda sugeriu que o episódio poderia até ter sido armado pelo próprio governo venezuelano (aqui e aqui, em inglês).

Tensão entre EUA e Venezuela cresceu nas últimas semanas. Sob o argumento de combater o tráfico de drogas em águas internacionais, o governo de Donald Trump enviou três navios militares à costa da Venezuela (aqui). Em resposta, Maduro convocou 4,5 milhões de milicianos "para defender o território, a soberania e a paz" da Venezuela (aqui). O país também anunciou que patrulhará sua região costeira com drones e navios da Marinha (aqui). Os EUA oferecem US$ 50 milhões de recompensa para quem fornecer informações que ajudem a prender Maduro por tráfico de drogas. O valor é o dobro do oferecido pela captura de Osama bin Laden em 2001 (aqui).

Viralização. Uma publicação no Facebook tem 7.600 curtidas até hoje.

Este conteúdo também foi checado pela AFP, Estadão e Reuters.

Sugestões de checagens podem ser enviadas para o WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga também o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá diariamente as checagens feitas pela nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui e ser redirecionado.

Continua após a publicidade

5 dicas para você não cair em fake news

Siga UOL Notícias no
UOL Confere

O UOL Confere é uma iniciativa do UOL para combater e esclarecer as notícias falsas na internet. Se você desconfia de uma notícia ou mensagem que recebeu, envie para uolconfere@uol.com.br.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.