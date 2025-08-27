Vídeo de suposto ataque com drones contra Maduro é de 2018

0:00 / 0:00

Drones tentaram atingir Maduro. Na época, Jorge Rodríguez, então ministro da Informação, disse que drones armados com explosivos detonaram próximo ao local do discurso do presidente e classificou o episódio como um "atentado". Sete soldados ficaram feridos e Maduro saiu ileso (aqui e aqui).

Ditador acusou EUA, Colômbia e outros países por ataque. Em pronunciamento em rede nacional, Maduro afirmou que as investigações apontavam que o ato teria sido planejado em Bogotá, faria parte de uma "trama da extrema direita" contra ele e que uma parcela do financiamento teria sido feita por um grupo de venezuelanos radicados no estado norte-americano da Flórida (aqui). Curiosamente, Maduro pediu ajuda a Donald Trump, então em seu primeiro mandato como presidente dos EUA, para "combater grupos terroristas" (aqui).

Grupo venezuelano assumiu autoria de ataque. Em suas redes sociais, o grupo Soldados de Franelas, composto por militares e que se descreve como um "movimento nacional para lutar contra um regime que os oprime", disse ser o responsável pela ação. Segundo eles, dois drones foram abatidos antes de chegar ao objetivo, que seria atingir Maduro. "Demonstramos que são vulneráveis. Não conseguimos hoje, mas é uma questão de tempo", escreveu o grupo sobre o ataque (aqui e abaixo, em espanhol).

La operación era sobrevolar 2 drones cargados con C4 el objetivo el palco presidencial, francotiradores de la guardia de honor derribaron los drones antes de llegar al objetivo.

Demostramos que son vulnerables, no se logró hoy pero es cuestión de tiempo. #MilitaresPatriotas pic.twitter.com/eFuUTR3eYw -- Soldados de Franelas (@soldadoDfranela) August 4, 2018

Justiça condenou envolvidos a penas de cinco a 30 anos de prisão. Juan Requesens, ex-deputado da oposição, e outras 16 pessoas foram condenados em 2022. Eles foram acusados de terrorismo, associação criminosa, tentativa de homicídio doloso contra o presidente da República, traição e lançamento de explosivos em locais públicos (aqui).