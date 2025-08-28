Estudo que culpa vacinas por 74% das mortes apresenta erro de metodologia

Autores analisaram e decidiram por conta própria se mortes estariam relacionadas à vacina ou não. Segundo o FactCheck.org (leia aqui, em espanhol), os autores do pré-print buscaram estudos de autópsias relacionados a qualquer tipo de vacina contra covid-19. Após excluir duplicações e estudos sem mortes, autópsias ou informações sobre o estado vacinal, sobraram 44 estudos que abrangiam 325 autópsias. Em seguida, três dos autores revisaram os casos descritos e decidiram, por conta própria, se as mortes estariam relacionadas à vacina ao imunizante ou não. Se dois estivessem de acordo, a morte era atribuída à vacinação. Em 2024, os autores divulgaram uma nova versão do pré-print com a mesma conclusão e também com metodologia questionável (aqui).

O homem no vídeo é Peter A. McCullough. Um dos autores da pesquisa, ele é um ex-cardiologista conhecido nos Estados Unidos por disseminar desinformação sobre vacinas. Por causa disso teve suas certificações médicas revogadas pelo American Board of Internal Medicine (Conselho Americano de Medicina Interna, em tradução livre). McCullough também integra o conselho médico de uma empresa de suplementos conhecida por divulgar tratamentos sem comprovação científica, inclusive para "proteger contra vacinas" ou para "desintoxicação da proteína spike das vacinas" (leia aqui, em inglês e aqui, em espanhol). A declaração usada no post desinformativo aconteceu durante uma audiência no Senado americano em maio deste ano (aqui).

Outro autor do suposto estudo é Roger Hodkinson, também conhecido por divulgar mentiras sobre a covid-19. Ele é um patologista canadense que em 2020 disse que a pandemia era uma farsa e que máscaras e distanciamento social eram inúteis (aqui). Em março, ele foi sancionado pelo College of Physicians and Surgeons of Alberta, uma espécie de conselho regulador da medicina de Alberta, no Canadá, pela suas declarações públicas contrárias ao consenso científico durante a pandemia (aqui, em inglês). Ele recebeu uma advertência, deve fazer um curso online e pagar custas da investigação e da audiência no valor de 5 mil dólares canadenses (cerca de R$ 20 mil) .

A pesquisa é assinada também por William Makis, outro desinformador. Ele foi um dos disseminadores da informação falsa de que 80 médicos canadenses teriam morrido por causa da vacina contra covid-19 (aqui, em francês). Ele também divulgou desinformação que relacionava a vacina ao desenvolvimento precoce de câncer de mama (aqui, em inglês).

