Presidente do México não ofereceu asilo a Maduro; áudio foi criado por IA

Presidente fala da posição do México diante da tensão entre EUA e Venezuela. Por meio de uma busca reversa, foi possível chegar ao conteúdo original. Trata-se de uma entrevista coletiva concedida por Sheinbaum no último dia 19. Em determinado momento, ela é questionada sobre o posicionamento do México em relação à escalada da tensão política entre EUA e Venezuela. "Nossa posição sempre será a autodeterminação dos povos, a não intervenção e a solução pacífica das controvérsias", disse, após ler um trecho da Constituição mexicana. (aqui e abaixo, em espanhol). Em momento algum a presidente menciona a hipótese de oferecer asilo político a Maduro.

Não há registro de que Claudia tenha oferecido asilo a Maduro. Uma busca no Google por termos tanto em espanhol (aqui) como em português (aqui) do suposto discurso da presidente mexicana compartilhado pelas publicações desinformativas não traz qualquer resultado. Caso as declarações fossem verdadeiras, certamente teriam sido noticiadas pela imprensa local e internacional.

Agências latino-americanas desmentiram informação. Sites de checagem do México e da América Latina analisaram o mesmo conteúdo e também concluíram que se trata de um conteúdo gerado por inteligência artificial (aqui, aqui, aqui e aqui, em espanhol).

Publicações falsas sobre fuga de Maduro voltam a circular. O UOL Confere e outras agências de checagem já desmentiram posts semelhantes sobre uma possível renúncia do ditador venezuelano, que deixaria o país e iria para a Rússia com sua família (aqui, aqui, aqui, aqui, aqui e aqui) e que Lula lhe teria prometido asilo político no Brasil (aqui, aqui e aqui).

EUA e Venezuela vivem escalada na tensão política. O governo de Donald Trump enviou três navios militares para a costa venezuelana, sob a justificativa de combater o tráfico de drogas em águas internacionais (aqui). Maduro mobilizou cerca de 4,5 milhões de milicianos (aqui) e anunciou que o país patrulhará a região costeira com o auxílio de drones e de navios da Marinha (aqui). Os EUA oferecem uma recompensa de US$ 50 milhões a quem fornecer informações que ajudem a prender Maduro por tráfico de drogas. O valor é o dobro do oferecido pela captura de Osama bin Laden em 2001 (aqui).