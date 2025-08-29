É falso que Trump tenha dito que vai acionar a Interpol contra Moraes

Por que é falso

Não há evidência da suposta declaração de Trump. Em buscas por notícias no Google em português (aqui) e em inglês (aqui) não foi possível encontrar qualquer registro que corrobore a alegação da publicação enganosa.

Moraes não é alvo de mandado de prisão dos Estados Unidos. Para ser incluída na lista de alerta vermelho da Interpol, a pessoa deve ser considerada procurada com base em um mandado de prisão ou decisão judicial. Esse alerta não equivale a um mandado de prisão internacional. Cada país decide, conforme suas leis, se prenderá a pessoa procurada e como procederá legalmente. A Interpol não possui autoridade para exigir prisões.

Ministro não consta entre os procurados. A lista pode ser acessada no site da Interpol e é possível refinar a busca por nome, nacionalidade, gênero, país em que a pessoa é procurada, idade (veja aqui). Na lista, constam apenas três brasileiros que são procurados pelos EUA, todos por acusações envolvendo crimes sexuais.

Até o momento, apenas Moraes foi sancionado pela Lei Magnistsky. Ao contrário do que afirma a publicação, outros ministros do STF não foram alvo de sanção pela referida lei, e também não há registro de que Moraes tenha violado ou tentado violar as sanções impostas. A medida prevê bloqueio de bens, contas bancárias e cartões de instituições americanas por tempo indeterminado.

Viralização. No Facebook, um post com o conteúdo desinformativo registrava mais de 3.000 curtidas.