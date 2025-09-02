Fala de Moraes sobre possível absolvição de Bolsonaro no STF é de abril

STF tornou Bolsonaro réu em março. Em decisão unânime, a Primeira Turma do Supremo decidiu tornar réus o ex-presidente e outros sete membros do chamado "núcleo crucial" da trama golpista. Como relator do processo, Moraes foi o primeiro a votar a favor do recebimento da denúncia feita pela PGR (Procuradoria-Geral da República). A partir desta decisão do STF, foi aberta uma ação penal contra Bolsonaro e seus aliados (aqui e aqui).

Julgamento de Bolsonaro no STF começou hoje. No primeiro dia, Moraes leu um relatório resumindo tudo o que ocorreu na ação. Paulo Gonet, procurador-geral da República, apresentou sua manifestação e pediu a condenação dos oito réus. Em seguida, as defesas de cada um dos réus começaram a fazer suas sustentações. Encerrada esta fase, os ministros declaram seus votos pela condenação ou absolvição; o primeiro a anunciar sua decisão é Moraes, relator do processo (aqui). As sessões estão previstas para as duas primeiras semanas de setembro, nos dias 2, 3, 9, 10 e 12 (aqui).

Bolsonaro está inelegível até 2030. O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) declarou o ex-presidente inelegível por oito anos, contados a partir das eleições de 2022, baseado em duas ações. Na primeira, em junho de 2023, Bolsonaro foi condenado por conta da reunião realizada com embaixadores cerca de um ano antes (aqui). O encontro foi transmitido ao vivo pela TV Brasil e ficou marcado pelos ataques proferidos pelo então presidente à credibilidade do sistema eleitoral brasileiro (aqui). Na segunda, em outubro de 2023, o tribunal condenou Bolsonaro e o general Walter Braga Netto, seu candidato a vice na chapa, por abuso de poder e uso eleitoral das comemorações do Bicentenário da Independência (aqui).

Viralização. Uma publicação no Facebook tem 8.600 visualizações até hoje.

Este conteúdo também foi checado por Aos Fatos.

Sugestões de checagens podem ser enviadas para o WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.