É falso que houve tentativa de sabotagem de avião que André Mendonça usaria

Não há registro sobre suposta viagem de Mendonça, sabotagem e perícia em avião. Uma pesquisa no Google com termos relacionados à suposta história compartilhada pelas publicações enganosas não traz qualquer notícia publicada pela imprensa ou referências em fontes oficiais (aqui). Da mesma forma, não há qualquer menção ao suposto episódio nas redes sociais do ministro (aqui) ou nos sites da Polícia Federal (aqui) e da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) (aqui), que cuidariam das investigações e de uma eventual perícia se o caso fosse verdadeiro.

Ministro foi indicado por Bolsonaro. Em 2021, o então presidente Jair Bolsonaro indicou Mendonça, na época ministro da AGU (Advocacia-Geral da União), para a vaga aberta no STF com a aposentadoria de Marco Aurélio Mello (aqui). O nome dele foi aprovado no Senado por 47 votos a 32 (aqui). O magistrado é um dos que mais discordam de Alexandre de Moraes no Supremo (aqui), em especial nas questões sobre a trama golpista (aqui, aqui e aqui).

Mendonça é relator de investigações de fraudes no INSS. Após novo sorteio no STF, o ministro assumiu a relatoria do caso, que estava sob responsabilidade de Dias Toffoli (aqui e aqui). A oposição comanda a CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) do INSS, que apura o desvio bilionário em aposentadorias e pensões (aqui). O posicionamento de Mendonça e as derrotas do governo no escândalo do INSS alimentam as teorias conspiratórias a que se referem os posts desinformativos.

Morte de Teori Zavascki suscitou teorias conspiratórias. Em janeiro de 2017, o ministro fazia uma viagem de férias quando o avião em que estava caiu no mar em Paraty (RJ) (aqui). Zavascki era o relator da Lava Jato, o que alimentou uma série de teorias da conspiração em torno de sua morte (aqui). De acordo com o Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), fatores como o mau tempo na região, baixa visibilidade e desorientação do piloto foram as principais causas do acidente (aqui).

Viralização. Uma publicação no Facebook tem 2.500 curtidas até hoje.

Este conteúdo também foi checado por Aos Fatos e Boatos.org.