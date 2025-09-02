Investigação não apontou que PCC pagou por pesquisas eleitorais

Por que é falso

Investigações não citam pesquisas eleitorais. As menções ao banco Genial Investimento são sobre um fundo gerido pela instituição e que foi renunciado pelo banco depois da operação Carbono Oculto. Segundo a investigação, o PCC usava empresas do setor de combustíveis e do mercado financeiro para lavar dinheiro. Não há nas decisões judiciais que autorizaram a operação qualquer menção a pesquisas eleitorais ou ao instituto de pesquisa Quaest.

Menção ao Fundo Radford. As menções ao banco Genial tratam do levantamento de provas e do bloqueio de bens de um fundo chamado Radford, que é administrado pela instituição. Segundo a decisão judicial que determinou ações de busca e apreensão, o Radford recebeu dinheiro da usina Itajobi, que fica em Marapoama, na região norte do estado de São Paulo, e foi comprada pelo PCC para lavar dinheiro de negócios ilícitos. O fundo era administrado pelo banco desde agosto de 2024.

Genial renunciou ao fundo Radford. Procurado pela reportagem para comentar sobre as pesquisas, o banco reenviou o comunicado divulgado no dia em a operação foi deflagrada. O Genial disse que foi surpreendido com as menções em notícias da imprensa e que, diante da repercussão negativa, tomou a decisão de renunciar à prestação de todos os serviços ao fundo "até que os fatos sejam esclarecidos".

Instituto de pesquisa repudia fake news. Ao UOL Confere, a Quaest disse que adotou medidas judiciais para defender a reputação do instituto e de seus profissionais contra a desinformação, e repudiou "de forma contundente a má-fé e as mentiras contidas em publicações desse tipo".