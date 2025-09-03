Felca não defendeu Lula em entrevista; áudio foi manipulado por IA

Influenciador denunciou exploração de menores. Felipe Bressanim Pereira, mais conhecido como Felca, destacou-se no universo digital por vídeos de humor, paródias e críticas bem-humoradas sobre comportamento e situações cotidianas (aqui e aqui). O influenciador passou a abordar temas sociais em seus conteúdos, como ao apontar os malefícios causados pelas apostas esportivas (aqui). Seu vídeo de maior repercussão é "Adultização", publicado no início de agosto e que tem mais de 49 milhões de visualizações até hoje (aqui e abaixo). Nele, Felca mostra como criadores de conteúdo, familiares e empresas ganham dinheiro com a exploração da imagem de crianças e adolescentes, muitas vezes de forma sexualizada. O vídeo teve ampla repercussão e motivou a prisão do influenciador Hytalo Santos e de seu marido, Israel Nata Vicente (aqui). No Congresso, foram apresentados mais de 30 projetos de lei relacionados à proteção de menores (aqui e aqui). O YouTube removeu canais que violaram as políticas de segurança infantil da plataforma (aqui).

0:00 / 0:00

Vídeos manipulados de pessoas famosas declarando apoio a Lula têm viralizado. Recentemente, o Comprova, coalização da qual o UOL Confere faz parte, identificou diversas publicações semelhantes envolvendo Cristiano Ronaldo, Messi e Bruna Marquezine (aqui). O UOL Confere também checou um vídeo manipulado com o senador Romário (aqui) e o cantor Zezé Di Camargo (aqui).

Viralização. Uma publicação no Instagram tem mais de 7.000 curtidas até hoje.

Este conteúdo também foi checado pela Lupa.

Sugestões de checagens podem ser enviadas para o WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.