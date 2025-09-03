É falso que Maduro se escondeu na embaixada da China em Caracas

Um vídeo mescla imagens de Maduro com as de Xi Jinping, presidente da China. Um narrador diz que "Maduro correu para a embaixada da China em Caracas tentando encontrar proteção e respaldo internacional diante do avanço da pressão militar dos EUA" e que o gesto sinalizaria "desespero", indicado que o ditador se sente "encurralado".

Por que é falso

Não há indício de que Maduro se escondeu em embaixada chinesa. Uma busca no Google com termos tanto em espanhol (aqui) como em português (aqui) não trouxe qualquer resultado de fontes oficiais ou da imprensa local e internacional sobre Maduro supostamente ter se refugiado no local. Caso fosse verdadeira, a informação teria sido amplamente registrada e geraria grande repercussão pelo mundo.

Ditador venezuelano se reuniu com embaixador chinês. Em 21 de agosto, Maduro se encontrou com Lan Hu, embaixador da China em Caracas. No encontro, registrado pelas redes sociais do presidente (aqui, aqui e abaixo, em espanhol), do governo venezuelano (aqui, em espanhol) e da embaixada chinesa (aqui, em espanhol), o líder venezuelano celebrou os avanços nos projetos com o país asiático.

Maduro cumpriu agenda pública após reunião com embaixador. O presidente participou normalmente de eventos públicos após se encontrar com o diplomata chinês, como se pode verificar pelos posts feitos pelo perfil oficial do governo venezuelano nos dias seguintes ao encontro (aqui, aqui, aqui e aqui, em espanhol). Isso afasta qualquer hipótese de que Maduro tenha se escondido na embaixada da China em Caracas, como insinuam as publicações desinformativas.