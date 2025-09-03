Maduro não soltou presos políticos nem renunciou; discurso era de 1902

Um vídeo que circula nas redes sociais engana ao dizer que o ditador venezuelano Nicolás Maduro anunciou a libertação de presos políticos, assim como teria indicado que irá renunciar.

O vídeo com a fala de Maduro é de 2022. Na ocasião, ele leu um discurso de 1902 do ex-presidente da Venezuela Cipriano Castro.

O que diz o post

Maduro aparece lendo um discurso no qual diz em espanhol: "Abro as portas de todas as prisões da República aos presos políticos que ali permanecem". Na sequência ele afirma: "Estou pronto para me aposentar e voltar à minha vida privada. Minha espada permanecerá sempre, é claro, a serviço da República. Tenho certeza de que me retiro satisfeito, sem a nostalgia do poder, porque minha maior aspiração é ver meu país grande, próspero e feliz."