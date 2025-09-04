É falso que Trump tenha provas de que o STF mandou matar Bolsonaro

Por que é falso

Investigações concluíram que o autor da facada agiu sozinho. Ao contrário do que afirma o vídeo enganoso, não existe qualquer evidência de participação de ministros do Supremo ou de qualquer outra pessoa como mandante do crime contra Bolsonaro, o que já foi desmentido diversas vezes ao longo dos anos, inclusive pelo Projeto Comprova, coalizão de checagem do qual o UOL Confere faz parte, no mês passado.

Pelo menos três vezes a PF declarou que não houve mandante. Em setembro de 2018, dias após o atentado, a corporação concluiu que Adélio agiu sozinho no ataque em Juiz de Fora (MG). O delegado do caso disse, na ocasião, que o crime foi motivado por discordância política. Em maio de 2020, já no governo Bolsonaro, a PF concluiu uma segunda investigação, que apontou, novamente, não haver mandantes do atentado. E, mais uma vez, em junho de 2024, quando solicitou o arquivamento do inquérito.

Sem registros que relacionem Trump a supostas informações de membros do STF como mandantes. Além de não constar nada neste sentido nas investigações, não há registros de matérias de jornais em português (aqui) ou inglês (aqui) que corroborem a alegação. Caso houvesse alguma declaração pública do presidente dos Estados Unidos sobre isso ou de qualquer outra autoridade do governo, o assunto teria sido noticiado pela imprensa americana, internacional e brasileira.

A investigação do atentado foi um dos motivos de discórdia entre o ex- ministro da Justiça, Sergio Moro, e Bolsonaro. Em depoimento prestado à PF em 2020, Moro disse que Bolsonaro teve acesso ao trabalho de investigação sobre o caso. O ex-juiz afirmou também que o presidente alegou uma "suposta falta de empenho" da PF para justificar a troca do então diretor-geral, Maurício Valeixo. No ano seguinte, em depoimento à PF, o então presidente reafirmou publicamente que Moro não teria se empenhado na investigação sobre a facada.

Autor da facada está preso desde 2018. Em 2019, Adélio Bispo foi absolvido por ter sido considerado inimputável por questões de saúde mental. Ele foi diagnosticado com Transtorno Delirante Persistente. Na ocasião, a Justiça determinou a sua internação por tempo indeterminado. Desde então, ele está preso na Penitenciária Federal de Campo Grande (MS).