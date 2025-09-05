Câmara não aprovou suspensão do julgamento de Bolsonaro no STF

Por que é falso

Câmara suspendeu ação contra Ramagem, e não Bolsonaro. No vídeo, parlamentares bolsonaristas afirmam que "está suspensa a ação do golpe lá do Supremo Tribunal Federal" e mostram o placar da votação: 315 votos "sim" e 143 votos "não". Em uma busca no Google por notícias com os termos "câmara suspende ação penal" (aqui) é possível encontrar registros do site da Câmara (aqui) e de jornais sobre o assunto. Tratava-se, na verdade, da suspensão de uma ação que envolvia Ramagem, acusado de participação nos atos golpistas de 8 de Janeiro.

Votação aconteceu no dia 7 de maio. O pedido de suspensão da ação foi apresentado pelo PL, partido de Ramagem. A sigla argumentou que a lei proíbe investigações contra parlamentares após a diplomação e, por isso, o deputado não poderia estar no inquérito que apura as invasões do 8 de Janeiro. A medida foi votada na CCJ e no plenário da Câmara no mesmo dia. Após a aprovação, o pedido foi enviado ao STF, que acolheu parcialmente a manifestação dos parlamentares (aqui e aqui).

STF suspendeu ação para crimes cometidos após a diplomação, mas manteve tentativa de golpe. Ramagem deixou de ser investigado por dano qualificado pela violência, com grave ameaça contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. A paralisação vale até o fim do mandato do deputado, em dezembro de 2026. Ramagem continua respondendo por três crimes: organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. A decisão não se estende aos outros réus da ação da trama golpista, como Bolsonaro.

Viralização. No Facebook, um post com o conteúdo desinformativo registrava quase de 10 mil curtidas.

Este conteúdo também foi verificado por Aos Fatos.