Motociata em Brasília foi em julho e não tem relação com Tagliaferro

Por que é falso

Vídeo antigo foi compartilhado com legenda falsa. O conteúdo passou a circular nas redes a partir do dia 2 de setembro como se fosse recente. "Motociata em Brasília agora", dizem as publicações. No entanto, uma busca por frame do vídeo no Google Lens é possível encontrar registros do mesmo vídeo nas redes sociais desde o dia 29 de julho de 2025 (aqui e aqui). Naquela data, Bolsonaro participou de uma motociata em Brasília.

Na data falsamente atribuída ao vídeo, ex-assessor de Moraes deu depoimento ao Senado. O perito Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, prestou depoimento em uma audiência pública que bolsonaristas organizaram na Comissão de Segurança Pública do Senado no mesmo dia e horário do julgamento do ex-presidente e de outros sete réus no STF sobre a trama golpista.

Tagliaferro disse que relatório para justificar ação da PF foi fraudado. O ex-assessor de Moraes afirmou na audiência pública no Senado que a data de um relatório foi fraudada para ocultar que uma operação policial contra empresários bolsonaristas teria se baseado apenas em uma reportagem. O gabinete de Moraes defendeu a legalidade dos relatórios.

Viralização. No Facebook, um post com o conteúdo desinformativo registrava mais de 2.000 curtidas.