Vaquinha falsa para apoiar greve de caminhoneiros é golpe

O que dizem os posts

"Com a sua ajuda somos mais fortes. Faça parte dessa causa para juntos libertarmos nosso País.", diz a mensagem contida em uma das publicações compartilhadas. Abaixo, há um vídeo com uma tarja "Atenção, patriotas" e que mostra uma estrada bloqueada nos dois sentidos.

Um narrador diz, com o hino nacional tocando ao fundo, que os caminhoneiros "estão há dias na estrada, firmes na luta, mas estão precisando do básico". Ele pede doações para o movimento e orienta a clicar em "saiba mais", reforçando que se trata de um processo "rápido e seguro".

Outra postagem contém o título "Atenção Patriotas chegou a hora de ajudar" e usa imagens mostrando uma longa fila de caminhões parados no acostamento de uma rodovia. Ao lado, há um vídeo de Nikolas Ferreira, que "convida" aqueles que "se consideram verdadeiros patriotas" para ajudar na suposta mobilização dos caminhoneiros "para parar o Brasil em 7 de Setembro". Ele "instrui" os interessados a clicar em "saiba mais" para saber como ajudar.

Por que é falso

Vídeo é de protesto realizado em 2022. Uma busca reversa por imagem permitiu encontrar imagens de outros ângulos do mesmo local retratado nas publicações enganosas e concluir que elas não são recentes, ao contrário do que insinuam as publicações enganosas. Trata-se de um trecho da rodovia SP-340, próximo à cidade de Mogi-Mirim (SP), que foi bloqueado em 31 de outubro de 2022 em protesto contra a vitória de Lula (PT) sobre Bolsonaro nas eleições presidenciais daquele ano (aqui, aqui e aqui). É possível identificar os mesmos carros ao se comparar os dois vídeos (abaixo).