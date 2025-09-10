Bolsonaro não pediu a Moraes para ser internado por 'estar morrendo'

Abaixo da mensagem, há uma foto de Bolsonaro ao lado de uma imagem de Moraes.

Por que é falso

Defesa pediu autorização para Bolsonaro realizar procedimento médico. Na segunda, os advogados solicitaram a Moraes uma permissão para que o ex-presidente pudesse deixar a prisão domiciliar e ir ao Hospital DF Star, em Brasília, para retirar lesões na pele no domingo. O pedido médico é assinado por Cláudio Birolini, chefe da equipe de cirurgia. Não há necessidade de internação e a previsão de alta é para o mesmo dia (aqui e aqui). Portanto, não se trata de um problema grave de saúde, como insinuam as publicações enganosas.

Ex-presidente fará cirurgia dermatológica. O relatório médico descreve o procedimento como "exérese e sutura de hemangioma, linfangioma ou nevus", que é a retirada de lesões da pele e o posterior fechamento com pontos. O documento ainda menciona dois CIDs (códigos internacionais de doença) relacionados ao ex-presidente: o CID-10 D22.5, referente a lesões pigmentadas, como pintas; e o CID-10 D48.5, que é uma lesão na pele sem natureza definida (aqui).

Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto. Moraes tomou a medida após entender que o ex-presidente desrespeitou medidas cautelares impostas pelo STF (aqui). Desde então, Bolsonaro deixou a prisão domiciliar uma vez, também por questões médicas. Em 12 de agosto, ele foi autorizado a realizar uma bateria de exames após se queixar de refluxo e soluços (aqui). Quatro dias depois, o ex-presidente realizou testes clínicos no Hospital DF Star, que apontaram um quadro de infecções pulmonares residuais, esofagite e gastrite. Bolsonaro retornou no mesmo dia para a prisão domiciliar e retomou o tratamento com medicamentos (aqui).

Julgamento de Bolsonaro deve terminar na sexta. Nesta semana, os ministros da Primeira Turma do STF analisam a ação penal contra o chamado "núcleo crucial" da trama golpista, do qual o ex-presidente e outros sete réus fazem parte.