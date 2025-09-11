Desfile de 7/9 com Lula teve público; vídeo mostra trecho sem arquibancada

Publicações nas redes sociais enganam ao afirmar que o desfile cívico-militar de 7 de Setembro em Brasília, com a presença de Lula, não teve público e estava "totalmente vazio"

As peças enganosas compartilham imagens da passagem do carro oficial com o presidente e a primeira-dama Janja pelo Congresso Nacional. Como não há civis nesta parte do percurso, as publicações desinformativas dão a entender que todo o trajeto também estaria sem público, o que sinalizaria uma suposta falta de apoio popular ao governo.

Como é possível ver pelas imagens na íntegra, havia público nas arquibancadas montadas depois do Congresso Nacional. O governo federal estimou o público presente em 45 mil, já a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, em 80 mil pessoas.