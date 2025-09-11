Discurso de Trump em português foi feito com IA

Foi criado por Inteligência Artificial um discurso em português do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em que ele supostamente menciona o dia da Independência do Brasil e faz uma série de críticas a Alexandre de Moraes.

Trump não fala português e o vídeo original foi feito um mês antes do 7 de Setembro. Em sua fala, o norte-americano não mencionou o Brasil.

O que diz o post

Um vídeo de dez minutos com a imagem de Donald Trump é compartilhado com a seguinte legenda: "presidente Trump faz discurso em português". Na narração, a gravação menciona o dia da Independência do Brasil, 7 de Setembro, e faz críticas ao Supremo e novas ameaças de sanções a Alexandre de Moraes. O áudio também cita réus do 8 de Janeiro e afirma que Eduardo Bolsonaro deve ser o sucessor de Jair Bolsonaro caso ele não possa concorrer em 2026 por questões de saúde.