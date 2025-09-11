Papa recebeu bandeira do Brasil com rosto de santo, e não de Bolsonaro

Por que é falso

Rosto na bandeira era do santo Carlo Acutis, e não de Bolsonaro. O UOL Confere localizou o vídeo original por meio de busca reversa (aqui e abaixo). Ele foi postado por um grupo de jovens que viajou ao Vaticano para acompanhar a canonização de Acutis no domingo, dia 7 de setembro. "Tivemos a graça de entregar nossa bandeira ao querido pontífice Papa Leão XIV (pontifex) que recebeu, como sempre, com aquele sorriso no rosto. Isso não é apenas um acontecimento feliz, Deus através do sucessor de Pedro e da intercessão do Beato Carlo Acutis, confirma nosso apostolado, missão e principalmente nossa vocação a santidade!", diz o post, que em nenhum momento cita Bolsonaro.

Papa Leão 14 não recebeu bandeira do Brasil com rosto de Bolsonaro Imagem: UOL Confere

Carlo Acutis é amplamente lembrado como o "padroeiro da internet". O jovem italiano, falecido em 2006, tornou-se o primeiro millennial a ser oficialmente declarado santo pela Igreja Católica após a confirmação de milagres atribuídos a ele, incluindo um ocorrido no Brasil (aqui).

A desinformação começou a circular em 7 de setembro, data marcada por atos pró-Bolsonaro. No Dia da Independência, manifestações a favor do ex-presidente foram realizadas em diversas cidades como São Paulo (aqui), Rio de Janeiro (aqui) e Belo Horizonte (aqui). O objetivo era pedir anistia ao ex-presidente em meio ao julgamento no STF (Supremo Tribunal Federal) da trama golpista.