Post usa vídeo da posse de Lula como se fosse do 7 de Setembro

É de janeiro de 2023 um vídeo de manifestantes de vermelho gritando "sem anistia" na Esplanada dos Ministérios em Brasília. A gravação aconteceu durante discurso de posse do presidente Lula (PT).

No entanto, publicações enganosas atribuem a imagem ao desfile cívico do dia 7 de Setembro deste ano.

O que diz o post

Post usa imagens de pessoas vestindo roupas vermelhas com a seguinte legenda: "URGENTE BRASÍLIA ESTÁ PINTADA DE VERDE E AMARELO COM VERMELHO TAMBÉM! SEM ANISTIA! O povo nas ruas mostra sua voz contra os privilégios dos golpistas". A publicação mistura a imagem com fotos reais da primeira-dama Janja e de Lula no desfile cívico do 7 de Setembro de 2025 em Brasília. Sobre o vídeo está escrito: "No 7 de setembro o povo brasileiro mandou o recado para os golpistas."