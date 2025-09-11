Assine UOL
Post usa vídeo da posse de Lula como se fosse do 7 de Setembro

Isabela Aleixo
Do UOL, no Rio
11.set.2025 - É da posse de Lula um vídeo de manifestantes de vermelho gritando "sem anistia" na Esplanada dos Ministérios
11.set.2025 - É da posse de Lula um vídeo de manifestantes de vermelho gritando "sem anistia" na Esplanada dos Ministérios Imagem: Arte/UOL sobre Reprodução Instagram

É de janeiro de 2023 um vídeo de manifestantes de vermelho gritando "sem anistia" na Esplanada dos Ministérios em Brasília. A gravação aconteceu durante discurso de posse do presidente Lula (PT).

No entanto, publicações enganosas atribuem a imagem ao desfile cívico do dia 7 de Setembro deste ano.

O que diz o post

Post usa imagens de pessoas vestindo roupas vermelhas com a seguinte legenda: "URGENTE BRASÍLIA ESTÁ PINTADA DE VERDE E AMARELO COM VERMELHO TAMBÉM! SEM ANISTIA! O povo nas ruas mostra sua voz contra os privilégios dos golpistas". A publicação mistura a imagem com fotos reais da primeira-dama Janja e de Lula no desfile cívico do 7 de Setembro de 2025 em Brasília. Sobre o vídeo está escrito: "No 7 de setembro o povo brasileiro mandou o recado para os golpistas."

Por que é falso

Imagem é da posse de Lula em 2023. Em uma busca por frame do vídeo no Google é possível localizar imagens similares de uma multidão vestida de vermelho na Esplanada dos Ministérios. Um dos resultados da pesquisa leva a vídeos da posse do presidente Lula no canal da Câmara dos Deputados no Youtube (confira aqui e aqui).

Busca reversa leva a vídeos da posse de Lula no Youtube da Câmara dos Deputados
Busca reversa leva a vídeos da posse de Lula no Youtube da Câmara dos Deputados Imagem: Reprodução/Youtube/Câmara dos Deputados
Post desinformativo usa imagem da Esplanada dos Ministérios da posse presidencial em janeiro de 2023 com data falsa
Post desinformativo usa imagem da Esplanada dos Ministérios da posse presidencial em janeiro de 2023 com data falsa Imagem: Reprodução/Instagram

Apoiadores gritaram "sem anistia" durante discurso de Lula. A manifestação foi registrada por jornais, como a Folha de S. Paulo e também pelo UOL. Veja abaixo:

Publicação mistura gravação antiga com imagens reais do 7 de Setembro. O vídeo que circula usa imagens de Janja e Lula no desfile cívico do dia da Independência em Brasília em 2025. É possível identificar que se tratam de imagens reais da cerimônia pela roupa usada pela primeira-dama: blusa branca e calça amarela.

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante o Desfile de 7 de Setembro na Esplanada dos Ministérios, em Brasília
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante o Desfile de 7 de Setembro na Esplanada dos Ministérios, em Brasília Imagem: Ricardo Stuckert/PR

Viralização. No Facebook, um post com o conteúdo desinformativo registrava mais de mil curtidas.

Este conteúdo também foi verificado por Reuters, Aos Fatos e AFP.

