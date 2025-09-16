Moraes não negou existência de 'minuta golpista'; fala foi distorcida

Documento previa prisão de autoridades e impedir a posse de Lula. De acordo com as investigações da Polícia Federal, o então presidente Bolsonaro elaborou um decreto que previa medidas como a prisão de Moraes e do ministro Gilmar Mendes, além de Rodrigo Pacheco, então presidente do Senado. A ideia seria impedir a posse de Lula como presidente e instaurar um estado de defesa (aqui). Em sua delação premiada, o ex-ajudante de ordens Mauro Cid afirmou que Bolsonaro recebeu e editou a "minuta golpista", além de discutir sobre o documento dentro do Palácio do Planalto com membros do governo (aqui e aqui).

Documentos previam estado de defesa e de sítio. Em janeiro de 2023, a PF encontrou uma versão do decreto na casa de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça na gestão Bolsonaro, segundo a qual se previa a decretação de estado de defesa no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e a criação de uma comissão para apurar a legalidade das eleições presidenciais de 2022 (aqui). Em junho do mesmo ano, a PF encontrou no celular de Mauro Cid uma versão tratando da decretação de estado de sítio. Um documento semelhante foi achado na sede do PL em fevereiro de 2024 (aqui).

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão. Por 4 votos a 1, a Primeira Turma do STF condenou o ex-presidente pela trama golpista. Flávio Dino, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin acompanharam o relator Moraes na definição da pena (aqui). Luiz Fux decidiu se abster, pois foi o único a votar pela absolvição de Bolsonaro (aqui). A defesa do ex-presidente considerou a pena "excessiva" e recorrerá da decisão (aqui).

Viralização. Um post no Instagram tem mais de 21 mil curtidas até hoje.

