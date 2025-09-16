Moraes não pode ser preso a qualquer momento por agentes dos EUA no Brasil

O que diz o post

Um homem diz em vídeo que o ministro do STF "Alexandre de Moraes pode ser preso a qualquer momento por agentes federais dos Estados Unidos, fontes internas revelaram à grande mídia". Ele faz referência a sanções impostas a Moraes pelos EUA por causa do julgamento de Jair Bolsonaro no Supremo.

Por que é falso

Moraes não tem mandado de prisão expedido nos EUA nem é procurado. O UOL Confere já checou uma desinformação similar que alegava falsamente que o ministro poderia ser procurado pela Interpol. Para ser incluída na lista de alerta vermelho da Interpol, a pessoa deve ser considerada procurada com base em um mandado de prisão ou decisão judicial. Moraes não consta entre os procurados pelos EUA. A lista pode ser acessada no site da Interpol e é possível refinar a busca por nome, nacionalidade, gênero, país em que a pessoa é procurada, idade (veja aqui).

Agentes americanos não podem prender cidadãos brasileiros no Brasil. Mesmo que houvesse uma ordem de prisão, os Estados Unidos teriam de acionar a Justiça no Brasil para tentar prender Moraes ou a Interpol caso ele estivesse em outro país.

Notícia de prisão de Moraes não existe. Além disso, ao contrário do que afirma o vídeo, nenhum veículo da "grande mídia" noticiou a suposta iminente prisão de Moraes (aqui).