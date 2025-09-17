Vídeo de brasileiros protestaram em frente à Casa Branca é falso

É falso o vídeo de um suposto protesto de brasileiros em frente à Casa Branca, nos Estados Unidos.

As imagens do ato diante da sede do governo norte-americano têm características de terem sido geradas com inteligência artificial. Além disso, não há registros de protestos de brasileiros no local.

O que diz o post

Publicações trazem imagens do que seria a Casa Branca com várias pessoas protestando com bandeiras do Brasil e dos Estados Unidos. A legenda diz: "Está acontecendo! Trump, junto com eleitores brasileiros, está vindo ao Brasil para libertar Bolsonaro."