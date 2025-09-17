Vídeo de Romário sendo chamado de 'golpista' é de 2017

O UOL Confere considera distorcido conteúdos que usam informações verdadeiras em contexto diferente do original, alterando seu significado de modo a enganar e confundir quem os recebe.

O que diz o post

A publicação contém a seguinte mensagem: "Romário golpista! Baixinho é hostilisado em aeroporto".

Um vídeo mostra o senador se deslocando por um corredor, aparentemente em um carrinho. Um homem diz: "Aqui no Galeão com o Romário golpista!". O senador responde: "Acabou a boquinha dela". Uma outra pessoa também provoca Romário, que retruca. A discussão termina poucos metros depois, quando o senador desce do veículo com sua mala.

Não há qualquer referência sobre a data de gravação ou o contexto da cena. Como as publicações são recentes, elas dão a entender que o vídeo estaria ligado à cobrança feita pelos bolsonaristas ao senador.

Por que é distorcido

Vídeo é de 2017. Uma busca reversa permitiu chegar ao conteúdo original, que remete a uma reportagem publicada pelo jornal Estado de Minas em 30 de agosto de 2017 (aqui, aqui e abaixo). O texto relata que o senador teria sido hostilizado por votar a favor do impeachment de Dilma cerca de um ano antes (aqui, aqui e aqui). A cena ocorreu no trecho entre dois terminais do Galeão, cujo trajeto é feito por um carrinho elétrico.