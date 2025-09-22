Gilmar Mendes não admitiu farsa em julgamento de Bolsonaro

Ministro criticou voto de Fux no julgamento de Bolsonaro. Gilmar não integra a Primeira Turma do STF, responsável pela condenação do ex-presidente, portanto, não votou no julgamento. Mas criticou publicamente o voto do colega Luiz Fux, único a defender a absolvição de parte dos réus. Na ocasião, Fux votou para condenar os réus Mauro Cid, ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, e Braga Netto, ex-vice na chapa, por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

Condenar o Cid e o Braga Netto e deixar todos os demais de fora me parece uma contradição nos próprios termos.

Gilmar Mendes

Após julgamento de Bolsonaro, Gilmar Mendes se referiu ao 8 de Janeiro como um "crime contra a democracia". O ministro deu a declaração no dia 15 de setembro em São Paulo ao comentar sobre a proposta defendida por bolsonaristas de anistiar os envolvidos na trama golpista, incluindo o ex-presidente.

Estou convicto de que ela [anistia] é ilegítima e inconstitucional, porque de fato se trata de um crime contra a democracia, uma lesão grave à cláusula pétrea básica do texto constitucional. Gilmar Mendes em 15 de setembro de 2025

Mendes votou para condenar primeiro réu do 8 de Janeiro por golpe de Estado. Em setembro de 2023, o ministro acompanhou o voto do relator Alexandre de Moraes para condenar Aécio Lúcio Costa Pereira a 17 anos de prisão pelos crimes de associação criminosa armada, tentativa de golpe de Estado e tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito, além de dano qualificado e deterioração de patrimônio público. O caso foi julgado no plenário do Supremo (aqui) e o decano fez referência a Bolsonaro. Gilmar Mendes disse que era preciso evitar o que chamou de "Alzheimer institucional" e lembrou declarações feitas desde a reunião ministerial do governo Bolsonaro em 2020 com ataques à corte.