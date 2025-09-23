Ao menos 8 dos 11 ministros do STF são concursados, e não apenas Fux

Publicações nas redes sociais enganam ao afirmar que Luiz Fux seria o único ministro concursado entre os onze que compõem o Supremo Tribunal Federal.

Ao longo de suas carreiras profissionais no Judiciário, pelo menos oito magistrados do STF exerceram cargos nos quais era necessária a aprovação em um concurso público. Fux é um deles.

A Constituição não exige que um ministro do STF seja um juiz de carreira ou um profissional concursado, ao contrário do que afirmam as peças desinformativas.