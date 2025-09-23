Incêndio em igreja do Canadá foi acidental; não há relação com 'islâmicos'

Vídeo mostra incêndio de grandes proporções em uma igreja. As imagens são compartilhadas com a seguinte legenda: "Igreja é queimada por islâmicos no Canadá". Algumas publicações afirmam que se trata da Basílica de Notre-Dame, na cidade de Montréal.

Por que é falso

Polícia concluiu que incêndio foi acidental e tem relação com reforma. Uma busca reversa permitiu chegar ao vídeo original, publicado em outubro de 2024. As imagens são do incêndio que atingiu a igreja de Notre-Dame des Sept Allégresses (aqui e abaixo). Uma pesquisa no Google com termos em francês a partir destas informações (aqui) mostra que as autoridades locais descartaram a hipótese de que o incêndio teria sido criminoso. De acordo com o inquérito, "a causa provável foi de natureza acidental em consequência dos trabalhos de reforma do teto" da igreja (aqui, em francês).

ANOTHER CATHOLIC CHURCH ON FIRE



Notre-Dame des Sept Allégresses Church in Quebec, Canada, has been damaged by a massive fire. pic.twitter.com/mT2QOjEVoQ -- CatholicVote (@CatholicVote) October 4, 2024

Igreja não fica em Montréal. Uma busca no Google Maps (aqui e abaixo) revela que a igreja de Notre-Dame des Sept Allégresses fica na cidade de Trois-Rivières, a aproximadamente 140 km de Montréal (aqui e abaixo). As imagens foram feitas a partir do estacionamento de uma das unidades da rede de supermercados Super C, localizada em frente à igreja.