UOL Confere muda a classificação de suas checagens

A partir de hoje, o UOL Confere, editoria de checagem de fatos do UOL, passa a adotar novos selos em suas verificações.

O que muda

As classificações "Distorcido" e "Impreciso" deixam de existir e dão lugar a "Enganoso". O termo será usado para conteúdos que utilizam informações verdadeiras fora de contexto, alterando o sentido original, ou que apresentam dados próximos da realidade, mas inexatos ou insuficientes para a compreensão correta.

Um novo selo indicará o uso de inteligência artificial. Ele será aplicado a conteúdos gerados por IA que não informem sua origem ou que tentem se passar por autênticos, como imagens, vídeos e áudios manipulados.